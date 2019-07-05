Війна за тишу триває у французькій провінції. Містяни, які приїздять відпочивати в села, дедалі частіше скаржаться до суду на природні для глибинки звуки - кукурікання півнів чи гавкіт собак. Що у відповідь придумав один винахідливий сільський голова дивіться у сюжеті.

Отак звучить культурна спадщина французького села. І вона - під загрозою, вважає голова невеликого селища Ґаджак, що на південному заході країни. Чоловік вважає, що мукання корів, кукурікання півнів і калатання дзвона повинні отримати державний захист. Річ у тім, що дедалі більше містян, котрі приїздять відпочити в село, подають на місцевих до суду - через набридливі звуки.

"Це ганьба, що селяни мусять іди до суду через тих, хто сюди приїздить. Ми радо приймемо людей з міста, якщо вони поважатимуть наше життя таким, як воно є. Ми більше нічого не просимо! Коли я їжджу до міста, то хіба вимагаю прибрати світлофори чи машини?" - говорить Бруно Діоніс дю Сежур, сільський голова.

В одній гучній справі власники дачного будинку на острові Олерон притягнули селянку до суду через те, що її голосистий півник Моріс надто гучно співав.

"Зрештою, це символ Франції. Якщо ми так шануємо півня із собору Паризької богоматері, то повинні дозволити й нашим півням співати, коли їм хочеться! Я не прошу нічого надзвичайного, хіба що - бути розважливими", - говорить Бруно Діоніс дю Сежур, сільський голова.

Обурення в приїжджих викликають навіть місцеві дзвони.

"Було таке, що наші гості спершу скаржилися на півня, потім на дзвін в обідню пору. Їм доводилося вирішувати, чи хочуть вони таки пожити в селі. Врешті вони тут надовго не затрималися", - говорить Жан-Клод Ук, житель села.

Коли сільському голові набридло відбиватися від забаганок примхливих містян - він вилив своє невдоволення у відкритому листі до уряду.

"Офіційно просимо визнати національною спадщиною кукурікання півнів, звуки церковного дзвона, крики віслюків, гавкіт собак, мукання корів, щоб від сьогодні ніхто не зміг поскаржитися на них до суду".

Думку сільського голови підтримують французи з різних куточків країни, адже останнім часом скарги вибагливих містян на сільську романтику почастішали. 2016 року сімейна пара на південному заході Франці мусила засипати свій ставок через жаб, які гучно кумкали. А торік на південному сході країни відпочивальники з міста вимагали втихомирити цвіркунів. Сільський голова Ґаджака сподівається, що втручання влади зупинить це урбаністичне неподобство.