6 июля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
6 июля - 187-й день года (188-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 178 дней.
В этот день весь мир вот уже более сотни лет ежегодно отмечает неофициальный, но популярный праздник - Всемирный день поцелуя.
В народе 6 июля, в канун Ивана Купала, отмечается день Аграфены Купальницы. Считалось, что в этот период нужно обязательно попариться в бане и выкупаться в реке - это полезно для здоровья и омоложения.
Также в ночь с Аграфены на Купала - лучшее время для поиска кладов, гаданий и магических ритуалов. Примета дня: если на Аграфену посеять репу - она уродится богато.
Именины празднуют сегодня: Аграфена, Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.
Читайте также, какие существуют традиции на Ивана Купала.
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