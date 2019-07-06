В ефірі програми телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Михайло Папієв визначив усі проблеми формування державного бюджету урядом, а також говорили про зовнішні борги країни.

Мінфін відзвітував, що за перші 6 місяців цього року розмістив ОВДП для фінансування бюджету на 185 мільярдів гривень. В минулому році за цей же період було розміщено ОВДП менше на 100 мільярдів. Чому в цьому році вже знадобилося стільки нового боргу? Це свідчить про великі проблеми з виконанням бюджету?

Дело в том, что сегодня получается так: людей больше интересует описание ситуации какая она есть и самое главное – есть ли выход из нее в будущем. Потому что реально то, что сегодня говорят наши уважаемые эксперты, правительство использовало все ресурсы, все загашники, которые у них были. То есть, фактически, Национальный банк на 17 млрд грн больше перечислил, там они переделали методику, все планировалось в бюджете. То есть то, что они должны были равными частями платить ежемесячно, они взяли и оплатили за один раз. Кроме этого всего, таможня сегодня не додала 10% от тех средств, которые должны были поступить. Это говорит о чем? Что сейчас правительство перед тем как, ну сейчас смутные времена, выборы и все такое, они просто ушли в контрабанду. Сегодня практически 70% ввозимой продукции завозятся как? Контрабандой. И сейчас если взять и оценить доходную часть бюджета, то можно ожидать, что у нас не выполнена она будет где-то на 100 млрд в этом году. Это о чем говорит? Это говорит о том, что правительство, которое придет и по наследству получит ту ситуацию, которая есть, и надо будет или найти эти 100 млрд где их взять, или сделать секвестр бюджета. Что такое секвестр? Это надо будет уменьшить те расходы бюджета, которые пойдут на заработные платы, на социальные помощи и массу других негативных вещей, которые объективно ждут людей. Самое циничное в этом, что те политические силы, которые идут сегодня на выборы и которые отвечают за эту ситуацию, фактически они вместо того, чтобы выйти и рассказать всю правду людям, они их обманывают и вводят в заблуждение. Сегодня у нас есть реальная ситуация, и реальная "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая знает реально как выйти из нее. В первую очередь, это надо пересмотреть цены на энергоносители. Второе, оживить экономику, оживить производство украинское. Иначе у нас доходной части бюджета не будет. И надо стимулировать еще. У нас в программе необходимость есть введения специального режима налогообложения сельского хозяйства. Мы хотим вернуть с тем, чтобы могли наши производители сельскохозяйственной продукции работать, наполнять бюджет и по пенсиям, я думаю, мы чуть позже поговорим, потому что там тоже очень такая интересная ситуация.

З 1 липня уряд підвищив частину соціальних виплат. Приміром, пенсіонери з великим стажем тепер будуть отримувати не менше 2 тисяч гривень. А що робити іншим пенсіонерам, кому стажу не вистачило? Чи є у держави потенціал для того, щоб зробити для всіх мінімальну пенсію не менше 2 тисяч гривень?

Объясню вам по пенсиям что происходит. У нас есть стандарт, называется прожиточный минимум. И устанавливается он специально, прожиточный минимум, для нетрудоспособных лиц. Он был до этого – 1497 грн. Сейчас, с барского плеча сказали – 1564 грн. То есть, увеличили фактически на 63 грн. Я беру, как все таки человек, который в свое время имел отношение к этому и ввел именно в законе, что минимальная пенсия должна быть не менее, чем прожиточный минимум, беру и смотрю: а какой сегодня фактический размер прожиточного минимума? Открываю статистику. В ценах мая месяца у нас получается прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 3144 грн. То есть, минимальная пенсия сегодня по всем законам должна быть 3144 грн. Фактически правительство в два раза меньше платит пенсию. У нас каждый пенсионер недополучает сегодня больше двух тысяч гривен. И когда говорят мне, что украинскую армию финансируют сегодня граждане Украины, то я хочу добавить, что украинскую армию сегодня в большей мере финансируют пенсионеры за счет того, что каждый пенсионер недополучает 2 тысячи гривен, за счет тех средств, которых правительство недоплачивает им по пенсиям.

Скільки загалом потрібно залучити нових боргових коштів нашій державі в цьому році, щоб розрахуватися зі старими боргами? А отже, наскільки важливо зберегти співпрацю з МВФ? Чи може наша держава просто відмовитись, якщо умови не будуть влаштовувати?

Питання залучення боргу є тупіковим. Тому що сьогодні, якщо говорити за ОВДП…Для того, аби телеглядачі розуміли що таке ОВДП. ОВДП – це залучення спекулятивних коштів під високі ставкі рефінансування. Де в світі у нас найбільша ставка? Від 17% річних платять за річні ОВДП. Крім того, для того, щоб сплатити ці кошти (їх в бюджеті реальних немає), то беруть залучають наступні ОВДП. Під ці ОВДП ще. Це піраміда в чистому вигляді. Але парадокс і негатив для економіки полягає в тому, що сьогодні уряд Гройсмана, граючись в ці ігри, свідомо і штучно завищує ставку рефінансування Нацбанку. А вона є базовою для того, щоб економіка підприємства України отримували кредити. Фактично сьогодні підприємства можуть взяти гривневий кредит під 22-23% річних. Скажіть мені, будь ласка, якою сферою діяльності має підприємство займатись, щоб віддати ці кредити. Легальним. Тому, "Опозиційна платформа – За життя" наполягає на тому, що як тільки ми після виборів прийдемо, перше – ми створимо ТСК для того, щоб вивчити ситуацію в національному банку, яким чином була утилізація купюр. Ви знаєте скільки утилізує Україна зношених купюр і куди вони діваються? Це, я думаю, питання до слідчих органів. Друге питання: треба знайти хто ж кінцеві бенефіціари оцих ОВДП. Бо чомусь у мене складається таке враження, що купують ці ОВДП саме ті, хто мають вплив на те, щоб курс долара був стабільним. І щоб при цьому вони отримували 18% річних в доларах.

Для этого надо, чтобы специальная следственная комиссия, которой мы слава богу закон сейчас приняли…Правда президент не подписывает его. У нас голова Верховної Ради має повноваження 94 статті Конституції, теж боїться поставити свій підпис. Так от, це питання більш до правоохоронних органів. Але, треба буде зменшити ставку рефінансування. Друге питання: треба знайти, яка ж сьогодні економічна обґрунтована ціна енергоносіїв. Ну не може українська економіка, яка на 60% експортно орієнтована робити конкурентоздатну продукцію, якщо у нас вхідна ціна газу вдвічі вища, ніж в європейських країнах. Я вже не кажу про Білорусь, Росію та інші. Тобто нам треба сьогодні вийти на реальну ціну газу. Для цього єдиний шлях – це переговори з Росією. Третє питання: у нас величезна проблема вже є наступного року. Ви знаєте, що якщо не буде продовжено договір транзиту газу, то бюджет втратить 3 млрд доларів по року. Спитайте у любого: прем’єр-міністра, у Коболєва, спитайте. Шановні, а чим ви покриєте в наступному році? Нам же треба жити не тільки в 2019 році, але й в 2020. Чим ви покриєте цих 3 млрд доларів? Тому, в нас є для цього фахівці в нашій політичній силі, треба вийти на прямі переговори з Росією, треба зменшити ціну на газ, заключити нормальний транзитний договір, і щоб підприємства наші отримали конкурентоздатні ціни на енергоносії. І наступним питанням вже буде: оці зекономлені кошти можна буде спрямувати на підвищення заробітних плат. З заробітних плат підвищать внески до фондів соціального страхування і от в такий спосіб ми перезапустимо економіку.