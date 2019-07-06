Чому у ЦВК скасували реєстрацію Рената Кузьміна на парламентські вибори? [ Редактировать ]
Центральна виборча комісія незаконно скасувала реєстрацію Рената Кузьміна на парламентські вибори, - про це заявляє адвокат екс-прокурора Артем Захаров.
За його словами, рішення ЦВК оскаржуватимуть в суді, оскільки Ренат Кузьмін постійно перебуває на території України. А те, що колишній прокурор був у розшуку, на думку адвоката, - не є підставою стверджувати, що людини не було в країні. До того ж, своє рішення про розшук Кузьміна - суд скасував.
по теме
ЦВК зняла з реєстрації кандидатів у депутати Андрія Клюєва і Анатолія Шарія
Протягом останніх п'яти років зазначені особи не проживали на території України
В Адміністрації Президента відреагували на появу у списках ЦВК скандальновідомих кандидатур
Центральна виборча комісія напередодні зареєструвала кандидатами в депутати колишнього голову Адміністрації Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія
"Аграрна партія України" вимагає від Касаційного суду провести пережеребкування партій: які результати?
У кожної з них свій порядковий номер. Окрім назви політсили, ця цифра - вагомий орієнтир у бюлетені. Відповідно до законодавства, отримують її через процедуру жеребкування. Однак є й винятки з цьогорічних правил для виборів
Перемога у передвиборчих баталіях: "Опозиційна платформа - За життя" виграла усі незаконні позови проти Юрія Бойка
Верховний суд України підтвердив законність рішення співголови "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка балотуватися як кандидат на позачергові вибори до Верховної Ради України
Вибори-2019: рейтинг політичних вподобань українців
За результатами опитування, яке провів Міжнародний дослідницький центр "BURI-Україна", до нового парламенту можуть потрапити п'ять партій