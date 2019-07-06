Центральна виборча комісія незаконно скасувала реєстрацію Рената Кузьміна на парламентські вибори, - про це заявляє адвокат екс-прокурора Артем Захаров.

За його словами, рішення ЦВК оскаржуватимуть в суді, оскільки Ренат Кузьмін постійно перебуває на території України. А те, що колишній прокурор був у розшуку, на думку адвоката, - не є підставою стверджувати, що людини не було в країні. До того ж, своє рішення про розшук Кузьміна - суд скасував.