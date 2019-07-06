Трасу "Мерефа - Лозова - Павлоград", яка з'єднує Харків із сусідньою Дніпропетровською областю відновили майже на половину.

Деталі у матеріалі наших кореспондентів.

Дорога "Мерефа - Лозова - Павлоград". Місцеві жителі згадують - весною тут неможливо було проїхати:

"Словами не описать. Это сплошные бугры. Это не дорога. Направление было, дороги не было".

Щойно зійшов сніг, на дороги вийшла техніка. До сьогодні відновили вже половину шляху, що веде з Харкова до Лозової.

"Ми зараз знаходимось на ділянці, де виконуються роботи, де уже влаштована основа покриття товщиною 20 сантиметрів з додаванням цементу. А також - де проходить облаштування вирівнюючого шару з асфальтобетону, товщиною 10 см. У нас завдання - до кінця вересня місяця повністю відновити покриття в одному шарі, яке буде достатнє для експлуатації протягом року". - розповідає Сергій Пляка, заступник начальника Служби автомобільних доріг в Харківській області.

До того ж, біля Лозової почали будувати нову об'їзну дорогу. Вона конче необхідна, щоби пустити вантажівки в об'їзд міста, бо щодоби тут проїздять три тисячі транзитних авто. Місцевим жителям нова траса скоротить шлях до Павлограда і Харкова. А ще тут планують встановити ваговий комплекс - для контролю.

"На даний час, виконані роботи зняття шару грунту, та майже закінчуються роботи з відсипки глиняного полотна. На наступному тижні підрядник розпочне роботи з відсипки піску та основи щебеню. На даний час, роботи виконані на 35%", - зазначив Ігор Турченко, директор держпідприємства "Дороги Харківщини".

Очільниця регіону приїхала разом із правоохоронцями. В їх присутності Юлія Світлична нагадала дорожникам: треба контролювати і якість робіт, і те, куди йдуть державні гроші.

"Щоб усі ходили з відкритими очима, а не намагалися щось закатати в асфальт, щоб ніхто не побачив. З повною відповідальністю, з повною відповідальністю до кожної копійки бюджетних коштів. Щоб вона була використана за призначенням. Я прошу також силовиків звернути увагу на те, щоб цільове використання було дотримано. Не заважати будівництву дороги, а використати всі можливості, щоб усе фінансування було за призначенням, - я на цьому наголошую. Я сподіваюсь, що всі мене почули", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Дорога "Мерефа - Лозова - Павлоград" стане вже четвертою магістраллю, яку капітально відремонтують на Харківщині. Крім того, цьогоріч в області приведуть до ладу ще 100 доріг державного та місцевого значення.