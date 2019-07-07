В Одессу прибыла первая партия нефти из США [ Редактировать ]
В субботу, 6 июля, в Одесский порт прибыла первая в истории Украины партия нефти из США. Об этом сообщила пресс-служба порта.
Известно, что танкер Wisdom Venture из США доставил в Украину 75 тысяч тонн нефти.
По информации пресс-службы, откатка груза в береговые резервуары может занять около 36 часов.
"Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Кременчуг. Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Волкер сделал заявление касательно "нормандской встречи".
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