В субботу, 6 июля, в Одесский порт прибыла первая в истории Украины партия нефти из США. Об этом сообщила пресс-служба порта.

Известно, что танкер Wisdom Venture из США доставил в Украину 75 тысяч тонн нефти.

По информации пресс-службы, откатка груза в береговые резервуары может занять около 36 часов.

"Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Кременчуг. Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе", - добавили в пресс-службе.

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