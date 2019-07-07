Жорсткий режим економії. У таких умовах зараз живе дев'яносто один відсоток українців. Це опитування соціологічної компанії Research & Branding Group.

Згідно з ним, не можуть дозволити собі відпустку п'ятдесят чотири відсотки українських родин. Майже стільки ж економлять на новому взутті, одязі й продуктах. Близько сорока відсотків - на комуналці. Причому, на їжі найбільше економлять літні люди - це підтвердили шістдесят два відсотки з опитаних.