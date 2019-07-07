91% українців живе у жорсткому режимі економії - соціологічні дані [ Редактировать ]
Жорсткий режим економії. У таких умовах зараз живе дев'яносто один відсоток українців. Це опитування соціологічної компанії Research & Branding Group.
Згідно з ним, не можуть дозволити собі відпустку п'ятдесят чотири відсотки українських родин. Майже стільки ж економлять на новому взутті, одязі й продуктах. Близько сорока відсотків - на комуналці. Причому, на їжі найбільше економлять літні люди - це підтвердили шістдесят два відсотки з опитаних.
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