В Італії назвали переможців 65 міжнародного кінофестивалю. Гран-прі отримав документальний фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Про враження від заходу - розкажуть мої колеги.

Сюди їдуть туристи з усього світу. Звісно, адже майже цілий тиждень тут надихаються кіно, модою та зірковими вечірками!

Втім, фестиваль усе ж існує для того, аби обрати найкращих. І це сталося саме сьогодні.

"Дуже дякую, Олівере, це чудова робота".

Переможець - оскароносний режисер Олівер Стоун. Він презентував на Сицилії свою документалку про Україну. А точніше про революцію Гідності, події на Сході та міжнародну політику. За стрічку отримує Гран-прі.

На сцену за нагородою вийшла уся команда, яка працювала над стрічкою. А ще українська телеведуча Оксана Марченко. Адже вона одна з головних героїнь стрічки з чоловіком Віктором Медведчуком.

"Я пишаюсь роботою Олівера і усієї команди, тому що насправді, якщо не говорити, ніхто не почує. Якщо не буде правда собі будувати доріжку, то про неї ніхто ніколи не дізнається. Я не хочу, щоб ми були невігласами, щоб ми казали "ні, це з нами не може бути, тому що це не може бути ніколи. Подивіться і зробіть висновки. Я хочу, щоб люди почали думати. українці завжди були мислячою нацією. Не можна стільки років казати на біле - чорне і навпаки", - говорить Оксана Марченко, телеведуча.

Марченко переконана, ця кінострічка є правдивою розповіддю про події останніх років в Україні, які почалися з революції 5 років тому.

"Я сподіваюсь, що для багатьох, для тих, хто має вуха і для тих, хто має очі, цей фільм дуже багато про що розкаже. і я сподіваюсь, що дуже багато людей зможуть реально поглянути на своє життя, на те, що було і що може бути з нами. Україна перестала бути таким майданчиком, в якому тільки відбуваються якісь події між Україною і Росією, або між нашими братами, які живуть на Сході або на Заході. це вже вийшло, на мій погляд, за межі України. Про що йдеться у фільмі Олівера, може спричинити будь-які наслідки для усього світу", - говорить Оксана Марченко, телеведуча.

Тож, запевняє українська ведуча, саме такі фільми необхідно показувати людям, аби краще розуміти ситуацію навколо глобальної політики та уникнути будь-яких конфліктів.