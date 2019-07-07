Церковні провокації на Чернігівщині. У селі Крути провели громадські слухання, які ще більше загострили релігійне протистояння місцевих жителів. Що вирішили, дивіться у матеріалі.

На громадських слуханнях у селі Крути вирішили долю єдиної місцевої Свято-Михайлівської релігійної громади. Причому, без присутності її представників. Змінили статут і приналежність з Української Православної церкви на Православну церкву України. Це обурило парафіян. Тож, серед людей почалася руганина.

"Мені дуже прикро, що таке становиться у селі. Тяжке положення у державі. Це ж віряни. І у нас було дружне село. Мир був, все. А щас друг з другом як собаки приїхали сюда із Чернігова, чого вони сюда приїхали? ", - говорить Павло, житель с.Крути

За перехід церкви на зібранні громади одноголосно проголосували 114 селян. За словами головуючого, серед присутніх представники релігійної громади є. Проте, до якої парафії вони належать, не сказав.

"Він їх не ідинтифікував і не відніс до конретної релігійної організації. З впевненістю говорю, що рішення, яке було прийнято не із числа осіб, які наділені такими повноваженнями і рішення є нікчемним за своєю юридичною суттю", - говорить Віктор Маковій, адвокат.

Поки агресивну атмосферу біля дома культури ледь стримують правоохоронці, в храмі йде молитва за мир. За словами парафіян ті, хто пішли на громадські збори, церкву не відвідують

"А ми йдем до церкви, ми не йдем до будинку культури. Ми ж не на концерт ідем, а ідем у церкву молиться".

"Вони добиваються непонятно шо. Це один ласий кусочок в селі остався, понімаете? Мої батько й мати ходили сюди".

Протоієрей Валерій уже неодноразово отримував погрози. Втім, усе ж таки сподівається що вірян залишать у спокої. Бо релігійна громада висловилася ще в лютому на підтримку митрополита Онуфрія.

"Жоден представник громади не хоче нічого міняти, не хоче переходити в іншу якусь юрисдикцію будь-яку.Власне на мене постійні погрози, як так можуть люди, які жодного відношення до храму не мають, які не відвудують не то шо воскресного дня, а взагалі не відвідують богослужіння", - говорить Протоієрей Валерій, представник православної церкви с.Крути.

На захист парафіян села Крути стали й громадські активісти.

"Щодо майна - це храми і прихрамова територія, належать громаді УПЦ ми відповідно в судовому порядку будемо захищати всіх законних власників цього майна і відстоювати їх інтереси, як вірян", - говорить Руслан Лінда, координатор ГО "Вільний вибір громади".

На щастя, єдиний храм у селі парафіяни Свято-Михайлівської релігійної громади поки що відвідують без перешкод. А рішення, яке ухвалили на громадських слуханнях, юристи оскаржать у суді.