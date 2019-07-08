У Казахстані заарештували сотні потенційних учасників антиурядових мітингів. Затримання провели по всій країні у місцях, де планували зібратися незгодні з режимом чинної влади. За словами активістів, правоохоронці хапали усіх, хто траплявся на їхньому шляху.

Вийти на протести у День столиці громадян закликав політик Мухтар Аблязов. Сам він живе за кордоном. На Батьківщині він засуджений до довічного ув'язнення, а його рух "Демократичний вибір Казахстану" визнано екстремістським.

Нагадаємо, у березні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв після 30 років правління оголосив про відставку. На виборах переміг його ставленик Касим-Жомарт Токаєв.