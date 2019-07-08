Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер прибули до Києва на саміт "Україна - ЄС" [ Редактировать ]
Саміт "Україна - ЄС" сьогодні стартує у Києві. До столиці приїхали президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.
З найвищим керівництвом держави обговорять реформи, подальшу Євроінтеграцію, а також безпеку. Говоритимуть про ситуацію на сході та у Азовському морі.
Дональд Туск приїхав до України напередодні і вже відвідав Станицю Луганську.
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