Саміт "Україна - ЄС" сьогодні стартує у Києві. До столиці приїхали президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

З найвищим керівництвом держави обговорять реформи, подальшу Євроінтеграцію, а також безпеку. Говоритимуть про ситуацію на сході та у Азовському морі.

Дональд Туск приїхав до України напередодні і вже відвідав Станицю Луганську.