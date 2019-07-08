Німецький археолог готується здійснити небезпечну мандрівку [ Редактировать ]
Німецький археолог готується подолати Чорне та Середземне моря на очеретяному човні. Так Домінік Герлітц та його однодумці хочуть показати, де саме пролягали морські торговельні шляхи ще за часів фараонів.
Протяжність мандрівки 3 тисячі кілометрів. Човен "Абора-4", виготовлений за давніми технологіями, стартує з болгарського порту Варни, має пройти Босфорську протоку і Дарданелли, зупиниться на острові Крит та у єгипетській Олександрії. Експедиція вирушає у подорож у серпні.
Для Герлітца - це вже четверте очеретяне судно. На трьох попередніх він ходив по Середземному морю і навіть через Атлантику.
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