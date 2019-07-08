Под Житомиром посреди улицы застрелили велосипедиста [ Редактировать ]
В воскресенье, 7 июля, в Житомирской области в селе Руденьки произошел смертельный инцидент: возле кафе застрелили велосипедиста, передает "УНН".
По предварительной информации, происшествие случилось около 22:50 на одной из улиц села недалеко от местного кафк. Двое мужчин на велосипеде и мотороллере начали словесную перепалку, вследствие которой последний выстрелил в голову другому. От полученной травмы мужчина скончался на месте.
Прибывшие полицейские установили, что потерпевший является 35-летним жителем с. Руденьки. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Злоумышленник - приезжий и никому из очевидцев происшествия незнакомый, сразу после выстрелов скрылся на мотороллере. Сейчас полицейские устанавливают его личность и место пребывания.
По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках его проведения назначен ряд следственно-розыскных мероприятий, а также судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти погибшего.
За умышленное убийство уголовным кодексом Украины определено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что под Полтавой сын зверски убил родителей, а также под Киевом ревнивый муж убил жену заточкой.
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