Известный синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды на вторник, 9 июля для всех областей Украины.

"9-го июля в Украине будет прохладным и с дождями. Дожди наиболее вероятные на Севере, Западе и местами в Одесской области. На остальной территории сухая солнечная погода все же удержится, это - Восток, значительная часть Юга и Центра", - говорит синоптик.

Температура воздуха в течение дня пока будет колебаться в пределах + 19 + 24 градусов, на Западе ожидается местами + 18 + 20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее, 25 + 28 градусов, комфортно.

А в середине недели украинцы уже вспомнят о пиджаках, свитерах, а голые коленки спрячутся под джинсами ибрюками.

"Ночью возможны даже легкие пуховички, потому подует почти осенью, + 8 + 13 градусов", - добавила синоптик.

На Севере и Западе возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления.

В Киеве во вторник будет облачно, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10 +13 градусов, днем ​​около +20 градусов.

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