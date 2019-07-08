Погода в Украине на 9 июля: что прогнозируют синоптики [ Редактировать ]
Известный синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды на вторник, 9 июля для всех областей Украины.
"9-го июля в Украине будет прохладным и с дождями. Дожди наиболее вероятные на Севере, Западе и местами в Одесской области. На остальной территории сухая солнечная погода все же удержится, это - Восток, значительная часть Юга и Центра", - говорит синоптик.
Температура воздуха в течение дня пока будет колебаться в пределах + 19 + 24 градусов, на Западе ожидается местами + 18 + 20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее, 25 + 28 градусов, комфортно.
А в середине недели украинцы уже вспомнят о пиджаках, свитерах, а голые коленки спрячутся под джинсами ибрюками.
"Ночью возможны даже легкие пуховички, потому подует почти осенью, + 8 + 13 градусов", - добавила синоптик.
На Севере и Западе возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления.
В Киеве во вторник будет облачно, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10 +13 градусов, днем около +20 градусов.
Узнайте также, гороскоп на неделю с 7 по 14 июля.
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