Сильнейший ливень в понедельник, 8 июля, остановил железнодорожное сообщения на южном направлении от Вашингтона, привел к подтоплению станций метрополитена и ряда районов города, а также некоторых помещений в Белом доме, сообщает издание "Корреспондент".

Компания Amtrak, занимающаяся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, заявила, что все поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, теперь остановлены из-за серьезной непогоды.

Вашингтонская подземка также столкнулась с серьезными трудностями из-за обрушившихся ливней. В социальных сетях выложены сделанные пассажирами столичного метро многочисленные фотографии и короткие видеоролики, на которых запечатлены водопады, низвергающиеся с потолка некоторых станций, затопленные лифты и т. п. Движение поездов в вашингтонском метрополитене осуществляется со сбоями.

We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c — Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) 8 июля 2019 г.

Полностью оказались скрытыми под водой отдельные улицы Вашингтона, в том числе в центре. В некоторых случаях водителям пришлось бросать машины и в буквальном смысле слова добираться вплавь до безопасных мест. Журналисты пресс-пула президента США выложили в Twitter снимки, показывающие, что их рабочие места в Белом доме также подтоплены.

It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89 — Eamon Javers (@EamonJavers) 8 июля 2019 г.

Кроме того, от компаний, занимающихся оказанием коммунальных услуг в районе столицы США, поступают сведения о том, что несколько тысяч потребителей остались без электричества. Точных данных о том, сколько именно осадков выпало утром в понедельник в Вашингтоне, метеорологи пока не распространяли.

Ранее мы писали о том, что во время ливня в Киеве рухнул огромный каштан.