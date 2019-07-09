Вашингтон накрыл масштабный ливень: затопило Белый дом и метро [ Редактировать ]
Сильнейший ливень в понедельник, 8 июля, остановил железнодорожное сообщения на южном направлении от Вашингтона, привел к подтоплению станций метрополитена и ряда районов города, а также некоторых помещений в Белом доме, сообщает издание "Корреспондент".
Компания Amtrak, занимающаяся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, заявила, что все поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, теперь остановлены из-за серьезной непогоды.
Вашингтонская подземка также столкнулась с серьезными трудностями из-за обрушившихся ливней. В социальных сетях выложены сделанные пассажирами столичного метро многочисленные фотографии и короткие видеоролики, на которых запечатлены водопады, низвергающиеся с потолка некоторых станций, затопленные лифты и т. п. Движение поездов в вашингтонском метрополитене осуществляется со сбоями.
We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c— Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) 8 июля 2019 г.
Полностью оказались скрытыми под водой отдельные улицы Вашингтона, в том числе в центре. В некоторых случаях водителям пришлось бросать машины и в буквальном смысле слова добираться вплавь до безопасных мест. Журналисты пресс-пула президента США выложили в Twitter снимки, показывающие, что их рабочие места в Белом доме также подтоплены.
It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89— Eamon Javers (@EamonJavers) 8 июля 2019 г.
Кроме того, от компаний, занимающихся оказанием коммунальных услуг в районе столицы США, поступают сведения о том, что несколько тысяч потребителей остались без электричества. Точных данных о том, сколько именно осадков выпало утром в понедельник в Вашингтоне, метеорологи пока не распространяли.
VIDEO of Flooding all over Washington DC this morning. For those in Nigeria complaining about flooding in Nigeria, it happens everywhere even in America too. 😂 #bbnaija #nollywood #bellanaijaweddings #composer #sound #theresamay #avengers #violin #jerusalem #aviation #writer #davido #memorialdayweekend #maga #austria #igbowomen #newyork #singer #adventure #Donaldtrump #realestate #safari #nyc #trevornoah #funny #joebiden #israel #nigeria #Afrobeats #flooding
Публикация от Ndubuchi Onwuakor 🇳🇬 (@ndubuchi)
Ранее мы писали о том, что во время ливня в Киеве рухнул огромный каштан.
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