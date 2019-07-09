В Азовское море вошел российский противолодочный корабль [ Редактировать ]
В Азовское море зашел малый противолодочный корабль Ейск (054) Черноморского флота Военно-морских сил России. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Корабль Ейск приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181 дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.
После распада СССР корабль перебазировали в Севастополь, куда он перешел в ночь на 1 января 1992 года. С созданием ВМБ Черноморского флота МПК-217 в составе части был перебазирован в Новороссийск и под распределение флота не подпадал.
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