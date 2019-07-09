Юрій Бойко та Юлія Льовочкіна назвали факти порушення виборчого законодавства [ Редактировать ]
Фактів порушення виборчого законодавства в Україні наразі достатньо. Про це міжнародним спостерігачам від ОБСЄ напередодні розповіли представники "Опозиційної платформи - За життя". Серед брудних технологій - підкуп виборців, кандидати-клони, напади тітушок, фальсифіковані білборди і перешкоджання доступу до медіа.
"Черные атаки на наших кандидатов в соцсетях, фальшивые билборды клоны, и вся эта грязь, которая ведется против представителей "Платформы за жизнь". Естественно, наши конкуренты используют черные технологии", - говорить Юлія Льовочкіна, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
"Когда люди сначала обнищали из-за действий предыдущей власти,а теперь у них скупают голоса, не их вина, что они продают. И эта политическая коррупция - это большая беда для страны, это все мы обсудили", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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