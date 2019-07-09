Унікальна мистецька спецоперація стартувала в амстердамському музеї Рейкс-Мюсеум. Десятки фахівців у спеціально створеному скляному приміщенні реставрують полотно Рембрандта "Нічна варта".

За роботою може стежити кожен - процес транслюють наживо на сайті музею. Картина "Нічна варта" створена знаменитим художником у 1642 році. Востаннє її реставрували понад чотири десятиліття тому - після того, як відвідувач пошкодив шедевр ножем.