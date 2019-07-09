Во вторник, 9 июля, в Киеве на проспекте Победы произошел страшный инцидент. Известно, что водитель фуры Renault погиб под прицепом грузовика. Тело извлекали спасатели, передает "Информатор".

По предварительной информации, которую предоставил попутчик погибшего водителя, мужчины направлялись в Житомирскую область из Одессы. Внезапно у автомобиля возникли технические неполадки. Водитель остановился, чтобы проверить и устранить неисправность.

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Мужчина поднял прицеп грузовика на упоры и залез между колесом и дном прицепа. По неизвестным причинам прицеп упал и раздавил голову мужчине. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

Чтобы извлечь тело погибшего, понадобилась помощь спасателей ГСЧС и КАРС. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, медики и спасатели. Подробности происшествия выясняются.

Фото: Информатор

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