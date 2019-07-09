Канада збільшує кількість поліцейських інструкторів в Україні. Їх тепер буде 45, тоді як раніше працювало 20. Канадські офіцери разом з європейськими консультантами служать у спільній місії, що забезпечує реформування цивільного сектора безпеки в Україні.

Зокрема, канадці тренують наших правоохоронців у сфері підтримки громадської безпеки, кримінальних розслідувань, реагування на гендерне насильство.

Ця програма міжнародної допомоги українській поліції триватиме до 2021 року.