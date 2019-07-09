У Каліфорнії масово скупають консерви, спальні мішки та сірники [ Редактировать ]
Запаси питної води, консерви, спальні мішки та сірники - такі нині найпопулярніші товари у крамницях довкола Лос-Анджелеса. Жителів Каліфорнії добряче налякали підземні поштовхи, що двічі сколихнули штат минулого тижня. Тож люди заходилися скуповувати товари для виживання в екстремальних умовах. За даними сейсмологів, землетрус 5 липня став найсильнішим у регіоні за останні 30 років.
"Я завжди намагаюся тримати вдома запас питної води. Ми знаємо, що найнеобхідніша річ, потрібна зокрема, після землетрусу - це вода", - говорить Віктор Сміт, житель Лос-Анджелеса.
"За півроку всі ці люди забудуть, що був такий землетрус, і запаси води та харчів зіпсуються. І вони вже нічого не поповнюватимуть. І наступного разу, коли виникне загроза якогось серйозного лиха, вони знову скажуть "О боже, мені страшно. Треба приготуватися. Що мені слід робити?" - говорить Джеф Едельштейн, продавець.
по теме
Буревій на Закарпатті пошкодив сотні будинків
Двоє поранених, сотні пошкоджених будинків, повалені дерева. Такі наслідки буревію на Закарпатті. Буквально за 15 хвилин негоди вулиці сіл перетворилися мало не на руїни
Вашингтон накрыл масштабный ливень: затопило Белый дом и метро
Сильнейший ливень в понедельник, 8 июля, остановил железнодорожное сообщения на южном направлении от Вашингтона, привел к подтоплению станций метрополитена и ряда районов города, а также некоторых помещений в Белом доме
Китай потерпає від потужних повеней: влада оголосила евакуацію
Повінь пошкодила комунікації та автошляхи, деякі населені пункти опинилися відрізаними від світу
Буревій накоїв лиха на Закарпатті (відео)
Шквальний вітер позривав дахи та повалив дерева, гнув та зносив металочерепицю, паркани, подекуди обвалив і стіни будинків
Рекордна спека: у Франції вводять обмеження на воду
У південних і центральних регіонах Франції відключили душові на пляжах і міські фонтани, заборонили наповнювати басейни, а також мити автомобілі й дороги