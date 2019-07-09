10 июля президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Чернобыльскую зону, сообщает пресс-служба Государственной службы охраны.

Также известно и то, что в связи с визитом Президента в Чернобыльскую зону не производится никаких ограничительных мер в десятикилометровой зоне.

"Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме, а иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне установленным порядком", - говорится в сообщении.

Отметим, что 10 июля ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным 4-м реактором.

Ранее сообщалось, что президент подписал новый указ о таможне, а также Зеленский рассказал о возможном спецстатусе русского языка.