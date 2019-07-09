Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатного советника президента. Им стал Новиков Игорь Владимирович. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента государства.

"Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.