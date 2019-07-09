Во вторник, 9 июля, депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Сергей Ларин посетили город Александрию Кировоградской области.

На встречу с представителями партии во Дворец культуры "Светлопольский" пришло более 700 человек. Вопросов много: и детальнее рассказать о программе политической силы, и о поездке Юрия Бойко в РФ, где лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" проводили переговоры по газу, и какими должны быть минимальная зарплата и пенсия.

"То, что зарплаты медиков и учителей должны быть приравнены к производственной отрасли, то есть достигать 12 тысяч гривень, - это наша позиция, с которой мы шли на президентские выборы, и с которой идем на парламентские. Наша позиция не изменилась: государство должно тратить деньги не на силовой блок, а на медицину, образование и социальную поддержку своих граждан", - сказал на встрече с людьми Юрий Бойко.

Сергей Ларин - политик, которого знают и уважают на Кировоградщине. В его бытность в руководстве области начала работать программа "Центральный регион-2015".

"Да, программа "Центральный регион-2015" была действительно уникальной. Ее разработали, основываясь на проблемах каждого населенного пункта. И сегодня наша задача - добиться реальной децентрализации. Чтобы, деньги, заработанные в регионах, оставались там и шли на развитие инфраструктуры, ремонты и строительство школ и больниц, чтобы у громад было право самим решать, как называть улицы, какие памятники сносить или открывать", - подчеркнул Сергей Ларин.

Он отметил, что представители партии идут в парламент не в оппозицию, а во власть, поскольку у Команды Мира есть все шансы зайти в Верховную Раду большим и сильным депутатским составом.

"В Кировоградской области у нас идет очень сильная команда по мажоритарным округам. Я убежден, что наши кандидаты победят. Все они достойные люди, прошли пять лет жесткой оппозиционной борьбы, не сдались, отстаивали интересы избирателей. И это сегодня дает уверенность, что люди их поддержат. Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" идет в парламент с четкими задачами: восстановить мир, обеспечить социальную поддержку граждан, снизить тарифы. Это то, чего сегодня хотят люди во всех регионах Украины", - подчеркнул Юрий Бойко.