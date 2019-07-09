Випускники до роботи готові, адже вони вже виходили на пробні патрулювання та виїздили на місце злочинів

Україні потрібні поліцейські. За повідомленням Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції, сьогодні в лавах правоохоронців бракує щонайменше 20 тисяч людей. Щоправда, уже найближчим часом цей дефіцит дещо зменшиться, - адже на службу прийдуть випускники Академії внутрішніх справ.

У головному поліцейському виші країни з випускниками, членами їхніх родин та посадовцями поспілкувалася Галина Якушко.

Під звуки оркестру отримує свій диплом курсант Іван Бухал. Каже, чотири роки навчання видалися нелегкими. Та все ж і надалі планує працювати наполегливо, аби стати справжнім поліцейським.

"Буду старатися і робити все можливе щоб боротися із злочинністю. Тому що так як я на слідстві навчався, то буду робити все можливе що в моїх силах. - А які то нормальні погони? - Ну, генеральські вже! Але це початок, це тільки мої мрії. Будемо старатися поступово. Воно не за один день це все робиться", - говорить Іван Бухал, випускник, курсант Національної академії внутрішніх справ.

Підтримати випускника приїхали батьки з Рівного. Кажуть - раді бачити сина у формі. Щасливі, що той нарешті опанував нелегку професію. І хочуть, аби повернувся в рідне місто.

"Швидко 4 роки пройшли, от вже він хлопець - лейтенант. Я пишаюся своїм сином, що я виховав такого сина і він вибрав таку гарну професію - поліцейський. Тому що зараз в нашій країні треба дуже багато поліцейських", - говорить Федір Бухал, батько.

600 випускників - хлопців та дівчат - зібралися сьогодні на головному плацу Національного університету внутрішніх справ. Усі в однострої та хорошому настрої. Фотографуються з рідними, обіймають своїх однокурсників. Сьогодні в них випускний.

"Така подія буває раз в житті. Наш син закінчив! Отримав сьогодні пагони! Наразі має отримати диплом. Вітаємо його!", - говорить Тетяна Борисенко, мати.

Перед майбутніми поліцейськими стоїть нелегке завдання. Попереду - рік стажування в органах, а згодом - іспит перед атестацією. В академії запевняють - випускники до роботи готові, вони вже виходили на пробні патрулювання та виїздили на місце злочинів.

"Ви долучаєтесь до служби в складний час - в той час, коли наша держава стоїть перед великим викликам - зберегти цілісність країни і дати відсіч агресору. І ваше основне завдання - укріпити віру громадян в порядок і справедливість. Завдяки вам, люди повинні переконатися, що поліція України є сервісною службою, яка завжди поруч і кожної миті готова захистити, та прийти на допомогу", - наголосив Арсен Аваков, міністр Внутрішніх справ України.

Випускники зізнаються - за роки навчання академія стала для них рідною, тож, залишивши її стіни - сумуватимуть. Проте, обіцяють гідно нести службу і не зганьбити професію поліцейського.