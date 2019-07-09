Юрий Бойко: мир - самая важная задача для власти [ Редактировать ]
Война стоила нашей стране почти 30 тысяч убитых и раненых, почти 1 млн 400 тысяч человек лишились крова и стали вынужденными переселенцами. По словам основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, трагедия миллионов наших граждан обязывает украинских политиков добиться мира как можно быстрее.
Оппозиционный политик отметил, что прошлая власть разожгла кровопролитное противостояние в Донбассе. "При этом они наживались на войне, а люди страдали и беднели. Они загнали страну в долги, обрушили курс гривни, устроили настоящий социальный геноцид: взвинтили тарифы, отобрали льготы, урезали социальные выплаты. Целенаправленно уничтожались образование и медицина, в обществе искусственно разжигались конфликты на почве культуры, языка, религии, исторической памяти. И, к сожалению, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Продолжается все та же политика войны и нищеты. За красивыми словами нет ни одного конкретного шага, ни одного реального действия", - подчеркнул Юрий Бойко.
Единственная политическая сила, которая последовательно выступает за мир, у которой есть действенный план мирного урегулирования - это "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Нужно проводить последовательную политику мира, а не метаться между политическими полюсами. Важнее мира не должно быть задачи – ни для президента, ни для Кабмина, ни для парламента. Мы не боимся за свои рейтинги. Мы готовы к прямым переговорам и уже ведем их. Мы возвращаем домой украинских граждан. Мы знаем, как остановить войну и как поднимать экономику. После перезагрузки власти мы вернем мир в Украину", – заявил Юрий Бойко.
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