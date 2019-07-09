Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская посетила керамическое предприятие "Авангард" в Славянске Донецкой области.

"Я благодарна всем керамикам Славянка, которые сохранили это древнее ремесло, и, несмотря на все те кабальные условия, в которые их поставила уходящая власть, продолжают работать и развивать производство. За последние пять лет над керамиками ставили всевозможные эксперименты – закрыли российский рынок сбыта, повысили цену на газ, отменили ночной тариф на электроэнергию, усложнили процесс сертификации. Все это поставило керамическую промышленность на грань существования – предприятия либо сокращают производство, либо вообще закрываются", – отметила оппозиционный политик.

"Чтобы держаться на плаву, мы вынуждены экономить буквально на всем. Более того, огромной проблемой для нас является эпидемия трудовой миграции – квалифицированные кадры массово уезжают за границу на заработки, и государство никак на это не реагирует. Государственная политика поддержки керамической отрасли и промышленности в целом в стране отсутствует. Мы поддерживаем команду "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кандидата по 47 округу Юрия Солода, потому что верим – этим люди смогут вернуть мир и преодолеть экономический кризис в стране", - Вячеслав Скориков, генеральный директор объединения "Авангард".

Наталия Королевская поблагодарила керамиков Славянска за поддержку и подчеркнула, что программа развития экономического потенциала страны, которую подготовила "Оппозиционная платформа - За жизнь, предусматривает снижение тарифов и цены на газ, доступное кредитование, снижение налогового давления и грамотную инвестиционную политику.