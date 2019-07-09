Во вторник, 9 июля, в Одессе состоялся Форум Мира "Оппозиционной платформы - За жизнь". В нем приняли участие делегации из Одессы и области, региональные лидеры Одесчины - депутаты разных уровней, представители общественных организаций, кандидаты-мажоритарщики от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - всего более 1000 участников.

"Мир, забота, ответственность" - под таким лозунгом проходил региональный форум. Выступая его участниками, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик отметил, что в условиях ослабления демократии, беспрецедентного давления на свободу слова, экономической разрухи и обнищания граждан Украины важно подтвердить приверженность принципам мира.

"Нам не нужны международные авантюристы, приезжающие в страну под видом реформаторов на высокие посты, а потом внезапно исчезающие без отчетов и результатов. Наши главные враги - война, социальная несправедливость, коррупция, криминальный произвол, тарифный геноцид, "хищнический национализм" и бедность украинцев. И этих врагов мы обязательно победим своей сильной, профессиональной и сплоченной командой в новой Верховной Раде", - подчеркнул оппозиционный политик.

Николай Скорик представил кандидатов-мажоритарщиков от "Оппозиционной платформы - За жизнь": Виктора Баранского (133 округ), Владимира Осипова (137 округ), Князя Хачатряна (138 округ), Виталия Саутенкова (139 округ), Сергея Димитриева (142 округ).

В своих выступлениях кандидаты-мажоритарщики отмечали, что необходимой составляющей для экономического роста в стране является мир. И действенные шаги к миру уже делают лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь". Удалось вернуть четверых украинских граждан домой, проведены два раунда переговоров с РФ о снижении цены на газ.