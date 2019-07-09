Серіал у житті. Скандал та кримінальна справа, фігурантом якої виявився відомий актор Кевін Спейсі, отримали несподіваний розвиток. Раптово з'ясувалося, що головний доказ у справі… зник.

Як це сталося та яким чином зникнення доказу позначиться на ході справи, - розкаже Дмитро Анопченко.

Те, що відбувається в суді містечка Нантаккет, штат Массачусетс, дедалі більше нагадує телесеріал. Де сценаристи, в гонитві за рейтингами, вирішили раптом вигадати несподіваний поворот подій.

Спочатку здавалося, суд буде на боці позивача. Адже розказана ним історія викликала жалість. У місцевому барі актор напоїв 18-річного юнака, а потім став відверто до нього чіплятися. Та так наполегливо, що хлопець пише про це SMS своїй дівчині - ці повідомлення і стали головним доказом у справі.

"Жертва - мій син. Простий 18-літній хлопчина, який зніяковів перед знаменитістю і не знав, що відомий актор - сексуальний хижак. Моя дитина стала його наступною жертвою! Думаю, Спейсі заслуговує бути ув'язненим", - заявила Гізер Анру, мати позивача.

І преса, і громадська думка - усі були налаштовані проти Спейсі. Ось тільки коли під час слухань адвокат актора попросив передати йому телефон потерпілого для вивчення, - несподівано з'ясувалося, що смартфон... зник.

"А де ж сам телефон? Ось що нам треба, ось, що ми шукаємо, ось чого й досі немає!"

У поліції кажуть - віддавали його родині потерпілого. Сім'я, натомість... цього не пам'ятає. Згодом мати жертви залицянь визнала, що видалила з телефону частину інформації. А потім, коли захист Спейсі напряму запитав хлопця, який нібито став об'єктом домагань, мовляв, - чи знає він, що знищення доказів - кримінальний злочин, той несподівано відмовився давати показання суду - послався на 5 статтю Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе:

"Я про видалені повідомлення взагалі нічого не знаю".

Як наслідок, справа, що загрожувала акторові терміном ув'язнення, розвалюється на очах. Адже якщо частину повідомлень насправді видалено - то тепер неможливо зрозуміти, це знаний актор переслідував свою жертву, чи все було за взаємною згодою. А зараз позивач просто вирішив заробити грошей.

Тож, найімовірніше, суддя справу закриє. І це врятує актора від кількох років ув'язнення, хоча й не відбілить його репутації.

Серіал, що зробив його відомим, - "КарткОвий будинок", - з тих фільмів, де Спейсі знімався, його вирізали, у нові - не кличуть. Звинувачення проти кінозірки висунули, загалом, більше як 30 чоловіків, зокрема, й колеги по знімальному майданчику.

Спейсі вже 60 і навряд чи в найближчі 5-7 років - доки скандал на язиках - хтось зважиться дати йому роль.

Але сьогоднішній судовий епізод показав також інше: не всім звинуваченням треба відразу й беззастережно вірити. У таких гучних історіях цілком може виявитися, що уявна жертва просто прагне слави або грошей.