"Откровения уже пугают": Тина Кароль шокировала новым фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно показала соблазнительные фото с отдыха, не перестает удивлять поклонников сменой имиджа и откровенными фотосессиями. Так, пикантное фото звезда опубликовала в своем Instagram.
На снимке певица позирует в просвещающемся платье с экстремальным декольте, демонстрируя свои аппетитные формы.
Фото: instagram.com/tina_karol
Мнение поклонников касательно нового фото Тины разделилось: одни считают, что смена имиджа пошла артистке на пользу и пикантные образы еще больше демонстрируют ее тонкую натуру, а другие, наоборот, неприятно шокированы переменами звезды.
"А платье все ниже", "Великолепна", "Ты такая тут нежная, прям как розочка", "Такая красивая и хрупкая", "Неужели нужно раздеваться?", "Это не делает чести вашему таланту".
Ранее сообщалось, что Лобода впервые показала младшую дочь, а также Каменских взорвала сеть соблазнительным фото.
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