Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно показала соблазнительные фото с отдыха, не перестает удивлять поклонников сменой имиджа и откровенными фотосессиями. Так, пикантное фото звезда опубликовала в своем Instagram.

На снимке певица позирует в просвещающемся платье с экстремальным декольте, демонстрируя свои аппетитные формы.

Фото: instagram.com/tina_karol

Мнение поклонников касательно нового фото Тины разделилось: одни считают, что смена имиджа пошла артистке на пользу и пикантные образы еще больше демонстрируют ее тонкую натуру, а другие, наоборот, неприятно шокированы переменами звезды.

"А платье все ниже", "Великолепна", "Ты такая тут нежная, прям как розочка", "Такая красивая и хрупкая", "Неужели нужно раздеваться?", "Это не делает чести вашему таланту".

Ранее сообщалось, что Лобода впервые показала младшую дочь, а также Каменских взорвала сеть соблазнительным фото.