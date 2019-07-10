У Миколаївській області від вогнепального поранення в голову загинув 22-річний військовий строкової служби. Про це повідомляє поліція області.

Інцидент стався у Вознесенському районі, хлопця доправили в лікарню, де він помер. Відомо, що військовик заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. Основна версія трагедії - самогубство.