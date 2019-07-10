Іспанію охопили масштабні повені [ Редактировать ]
Повені в Іспанії. Загинула щонайменше одна людина - це водій автівки, яку знесло потоком води. Зливи, подекуди з градом, призвели до блокування автошляхів і перебоїв з електрикою по всій країні.
У регіоні Наварра стихія паралізувала роботу головної залізничної лінії. А в Памплоні через зливу тимчасово припинили бій биків - в рамках знаменитого фестивалю Сан-Фермін.
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