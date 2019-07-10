Во вторник, 9 июля, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами в народные депутаты Украины, а также заявление политической партии об отмене решения о регистрации кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, Комиссия отменила регистрацию 36 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что Комиссия внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 года № 1346, исключив из соответствующих приложений сведения о указанных кандидатов в народные депутаты Украины.

Раньше сообщалось о том, что в понедельник, 8 июля, Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Раду. А также ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.