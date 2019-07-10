Умер актер из фильма "Люди в черном" [ Редактировать ]
На 89-году жизни умер американский актер Элмор Руал Торн, известный по роли в серии фильмов "Люди в черном". Причина смерти звезды пока не уточняется.. Об этом сообщает Metro.
Легендарный актер получил премию Эмми в 1996 году за лучшую мужскую роль второго плана и сыграл в более чем 180 фильмах.
Популярность актеру принесли роли в сериале "Шоу Ларри Сандерса", фильмах "Люди в черном", "Мария Антуанетта" и "Робокоп 3".
Ранее сообщалось, что в возрасте 20 лет ушел из жизни знаменитый актер Камерон Бойс, известный своими ролями в франшизе Disney "Descendants" и телешоу "Джесси".
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