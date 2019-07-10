У Росії висунули остаточні обвинувачення українським морякам [ Редактировать ]
Остаточні обвинувачення усім 24 українським морякам - висунуло слідче управління ФСБ Росії. Про це написав адвокат затриманих Микола Полозов у своєму Фейсбуці.
Далі триватиме ознайомлення із зібраними матеріалами - а це 20 томів. За словами Полозова, наступного тижня слідчі клопотатимуть про продовження терміну тримання під вартою для полонених. 17 липня - попередня дата наступного судового засідання.
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