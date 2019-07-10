Остаточні обвинувачення усім 24 українським морякам - висунуло слідче управління ФСБ Росії. Про це написав адвокат затриманих Микола Полозов у своєму Фейсбуці.

Далі триватиме ознайомлення із зібраними матеріалами - а це 20 томів. За словами Полозова, наступного тижня слідчі клопотатимуть про продовження терміну тримання під вартою для полонених. 17 липня - попередня дата наступного судового засідання.