Щонайменше 63 тисячі люду постраждали внаслідок повеней в індійському штаті Ассам - на північному сході країни. Серед них кілька десятків уважають зниклими безвісти. Негода не вщухає вже з тиждень і, за словами синоптиків, триватиме ще принАаймні 5 діб.

Нині затоплені близько півтори сотні сіл - і ця цифра нестримно росте. Влада відкрила пункти для тимчасового розміщення біженців. Стихією пошкоджені мости, розмиті дороги, що неабияк ускладнює роботу рятувальників.