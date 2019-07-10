Повені в Індії: постраждали близько 63 тисяч людей [ Редактировать ]
Щонайменше 63 тисячі люду постраждали внаслідок повеней в індійському штаті Ассам - на північному сході країни. Серед них кілька десятків уважають зниклими безвісти. Негода не вщухає вже з тиждень і, за словами синоптиків, триватиме ще принАаймні 5 діб.
Нині затоплені близько півтори сотні сіл - і ця цифра нестримно росте. Влада відкрила пункти для тимчасового розміщення біженців. Стихією пошкоджені мости, розмиті дороги, що неабияк ускладнює роботу рятувальників.
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