Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что НСЖУ считает запугиванием вызов на допрос в Генпрокуратуру журналиста телеканала NewsOne за намерение провести телемост с российским государственным телеканалом Россия24.

Об этом он сообщил в комментарии к посту в Василия Голованова в социальной сети Facebook, который получил повестку на допрос в ГПУ за 24 минуты до назначенного для явки времени.

"Держитесь! Этот допрос - это реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию. Нынешняя ГПУ не защитила ни журналистов, ни медиа от атак - доверия нет", - написал Томиленко.