НСЖУ считает запугиванием вызов на допрос в ГПУ журналиста NewsOne за намерение провести телемост с Россией [ Редактировать ]
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что НСЖУ считает запугиванием вызов на допрос в Генпрокуратуру журналиста телеканала NewsOne за намерение провести телемост с российским государственным телеканалом Россия24.
Об этом он сообщил в комментарии к посту в Василия Голованова в социальной сети Facebook, который получил повестку на допрос в ГПУ за 24 минуты до назначенного для явки времени.
"Держитесь! Этот допрос - это реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию. Нынешняя ГПУ не защитила ни журналистов, ни медиа от атак - доверия нет", - написал Томиленко.
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