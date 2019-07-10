У Британії у розпалі боротьба за крісло прем'єра. Цього разу кандидати зійшлися віч-на-віч на теледебатах. І хоча Борис Джонсон має більшу підтримку серед виборців. Утім, його опонент Джеремі Гант не здається. Як це було - дивіться у матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.

Вже за два тижні один із цих чоловіків стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Джеремі Гант міністр закордонних справ країни. Борис Джонсон його попередник на цій посаді. Утім, значно відоміший як колишній мер Лондона. Таких різних кандидатів годі було й шукати. Гант - виважений та серйозний. Джонсон - запальний та легковажний.

"Різниця між мною і вами, що ви пропагуєте оптимізм… а нам потрібен лідер".

"Я вважаю, що цій країні необхідно трохи оптимізму. Вже ситі по горло станом поразки".

Вперше кандидати зійшлися один на один. І для них це останній шанс показати найкращі сторони перед електоратом. Джонсон не зрадив своєму образу дивака. Гант, тим часом, показав, що може бути жорстким та безапеляційним

"Я… Я щиро захоплююся його вмінням змінювати думку і зараз відстоювати брекзит. Я вважаю, що це дуже важлива риса", - говорить Борис Джонсон, кандидат на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

"Я щиро захоплююся здатністю Бориса відповідати на питання. Ви ставите йому запитання, він викликає у вас усмішку і ви забуваєте, про що воно було. Це чудова якість для політика, втім, можливо не для прем'єра", - говорить Джеремі Гант, кандидат на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Джонсон дійсно проігнорував чимало запитань. На відміну від опонента, відмовився критикувати американського президента. Трамп обізвав британського посла дурнем за його особисту оцінку ситуації у Білому Домі. Втім, Борис вважає стосунки зі США важливішими за такі інциденти.

Сумнівно, що ці теледебати кардинально вплинуть на виборців. Більшість уже давно визначилася із кандидатом. Деякі вже навіть встигли проголосувати і відправили свої бюлетені поштою. Перемогу пророкують Борису Джонсону, втім інтрига все ще зберігається.