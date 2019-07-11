Один український військовий загинув минулої доби на сході. П'ятеро зазнали поранень. Неподалік Гранітного ворог відкрив вогонь по вантажівці одного з підрозділів ООС.

У кузов влучила протитанкова керована ракета. Наш захисник загинув на місці. Крім того, незаконні збройні формування застосували артилерію, міномети, великокаліберні кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Загалом за минулу добу - 16 ворожих обстрілів.