Біля Гранітного обстріляли вантажівку військових [ Редактировать ]
Один український військовий загинув минулої доби на сході. П'ятеро зазнали поранень. Неподалік Гранітного ворог відкрив вогонь по вантажівці одного з підрозділів ООС.
У кузов влучила протитанкова керована ракета. Наш захисник загинув на місці. Крім того, незаконні збройні формування застосували артилерію, міномети, великокаліберні кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю.
Загалом за минулу добу - 16 ворожих обстрілів.
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