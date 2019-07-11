Італію накрило градом завбільшки з апельсин [ Редактировать ]
Град, завбільшки з апельсин, випав в Італії. Негода накрила місто Пескара, що в гірському регіоні Абруццо на узбережжі Адріатичного моря. 18 людей зазнали травм, серед них - вагітна жінка.
Одну з лікарень міста - залило водою, операційні кімнати довелося зачинити. У місті пошкоджені автомобілі, вибиті шибки, пробиті дахи будинків.
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