Правильно питание сегодня вошло в моду. Мы все за "ЗОЖ" (Здоровый образ жизни), ведь это тренд современности. Но немногие из нас знают, что "неправильное" правильное питание может только навредить организму человека.

Поэтому каждому необходимо знать, что категорически запрещено при ПП:

1. Вредная пища (жаренная в масле пища, фаст-фуд, майонез и прочие готовые соусы. колбасы, сосиски, копчености, сахар, чипсы, булки и тд.)

2. Есть тоннами (многие считают - "если я съем киллограм черешни, то ничего не будет, ведь там немного каллорий". Это непраильно. Во-первых, потому что у вас может возникнуть аллергия на этот продукт, а во вторых в киллограмме черешни - более 700 ккалорий, что состовляет в среднем третью часть рациона человека, а то и больше)

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Как расчитать порцию?

Чтобы определить размер порции для правильного питания, можно воспользоваться правилом тарелки, согласно которому ее диаметр должен быть не более 25 см. Половину этой тарелки могут занимать овощи. Мясные и рыбные продукты, а также крупы и прочие гарниры можно съесть только в объеме четверти этой тарелки.

И не забивайте пить воду. Это самое главное, это часть вашего конструктора. Выпивайте минимум 1,5 литра чистой воды в день.

Раньше сообщалось о том, что диетолог рассказала, как легко перейти на здоровое питание, а также как составить свой рацион при минимальном доходе.