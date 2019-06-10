Правильное питание: самые распространенные ошибки [ Редактировать ]
Правильно питание сегодня вошло в моду. Мы все за "ЗОЖ" (Здоровый образ жизни). Но немногие из нас знают, что "неправильное" правильное питание может только навредить организму человека.
Вот самые распространенные ошибки при правильном питании и похудении:
1. Нерегулярное питание
Все диетологи вокруг твердят: "нужно есть каждый день в одно и тоже время". Но зачем? При нерегулярном питании в итоге за день можно съесть намного больше калорий. Ведь не всегда мы посчитаем 200 грамм черешни и маленький бутербродик с сыром в рацион. Вот потом и получается "передоз каллорий".
2. Постоянный голод
Возможные причины: сильный дефицит калорий или нехватка каких то отдельных веществ, неправильное распределение пищи в течении дня.
3. Обезвоживание
Пить воду - самое главное при ПП. Не забывайте об этом. Минимум 1,5 литра в день.
4. Малоподвижность
Активность и спортивные нагрузки - залог успеха при правильном питании и похудении. Для поддержания жизнедеятельности организма нужно не только есть и пить, но и заниматься спортом. Так человек становится активнее и бодрее.
5. Еда до 18:00
Есть после 18:00 можно и даже нужно. Фитнес-тренера утверждают, что последний прием пищи человека должен быть за 2 часа до сна, то есть, если вы ложитесь спать в 23:00, последний прием пищи в 21:00.
Раньше сообщалось о том, что диетолог рассказала, как легко перейти на здоровое питание, а также как составить свой рацион при минимальном доходе.
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