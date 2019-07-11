Политическая партия "Оппозиционная платформа - За життя" готова общаться с представителями российской власти ради восстановления мира, понижения тарифов и решения вопросов рядовых украинцев, проживающих в РФ. Сегодня прошел очередной раунд успешных переговоров на уровне партийных структур. Результатом их стала договоренность между партиями "Оппозиционная платформа - За життя" и "Единая Россия" о создании гуманитарной группы, которая займется проблемами людей, живущих в Украине и России.

Об этом сообщил народный депутат Украины и сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович на брифинге после встречи украинской делегации с руководством российского правительства во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а также членами высшего совета партии "Единая Россия", которая состоялась 10 июля в Москве.

"Мы - украинская партия "Оппозиционная платформа - За життя" и российская "Единая Россия" - договорились о создании гуманитарной группы. Она будет заниматься вопросами, которые возникают между простыми людьми, живущими в наших странах, включая вопросы украинцев, работающих в России, транспортные и многие другие вопросы", - рассказал народный депутат.

Вадим Рабинович назвал очень важным то, что представители партий пошли на такой шаг, как создание гуманитарной группы, ведь это поможет не только людям, но и странам.

"Очень важно, что гуманитарная группа будет создана между нашими партиями, поскольку она станет еще одним мостиком к завтрашнему миру. А что еще более важно - она поможет решать конкретные вопросы простых украинцев и россиян. Уже сегодня люди могут обращаться к нам, а мы вместе с коллегами будем решать их проблемы. Я благодарен представителям "Единой России" за то, что они пошли на сотрудничество и, надеюсь, это принесет пользу не только нашим странам, но и конкретным людям", - сказал политик.

Рассказал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" и о том, что во время встречи российские политики предложили украинской делегации переименовать политическую партию, которую они представляли.

"Мне понравилось предложение господина Медведева переименовать нашу политическую силу в "Народная платформа - За життя". Сейчас мы в оппозиции по отношению к войне, обнищанию народа, разжиганию ненависти между народами. И пока мы не победим, мы будем "Оппозиционной платформой…" ко всему этому, а когда одержим победу обязательно и название поменяем, и страну изменим", - пообещал Вадим Рабинович.

Поднял политик и вопрос давления на независимые украинские СМИ. В качестве примера он привел недавний скандал вокруг телемоста "Надо поговорить", который организовывала команда телеканала "NewsOne" и который так и не состоится.

"Хочу обратить внимание на то, что на допросы журналистов зовет уже нынешняя власть. При этом никто не слышал о допросах тех, кто 4,5 года разворовывал нашу страну. Ни Порошенко, Ни Свинарчуки, ни кто-либо из этой банды, которая нас обворовывала, не наказан. Правоохранители вызывают только журналистов "NewsOne" и его владельца - Тараса Козака. Наверное, самое большое преступление в нашей стране - бороться за мир!" - с сожалением констатировал Вадим Рабинович.

В любом случае "Оппозиционная платформа - За життя" не позволит "заткнуть рот журналистам - за свободу слова и за них борьба продолжится до победного конца".

"Никто не сможет монополизировать информационное пространство Украины, никто не будет говорить единолично от имени страны. Нас поддерживают миллионы избирателей, и они понимают, что свобода слова, возможно, самое дорогое, что у нас есть. Убить независимые СМИ мы не дадим, а выводы делать, конечно, телезрителям и нашим гражданам!" - заявил Вадим Рабинович.

В завершении брифинга сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" заметил, что между Украиной и Россией действительно "есть много спорных вопросов".

"Я горжусь своими коллегами. Я доволен переговорами. Но есть вопросы, которые нас разделяют, и на них я обратил внимание. Мы представляем Украину, а, значит, мы обязаны и сказали российской стороне, что Крым - это Украина. И сделали это не из подворотни, а в центре Москвы - в штабе правящей в России партии. Пусть у наших оппонентов в Украине хватит мужества не обворовывать страну, сдавать ее, пропивать Крым, а заявить здесь о проукраинской позиции. Мы это сделали, мы сделали шаг к миру. Нужно восстанавливать наши соседские отношения, но нужно помнить Крым - это Украина", - резюмировал Вадим Рабинович.