Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів про новий контракт щодо газопостачання [ Редактировать ]
Ціна на газ може бути знижена на 25 відсотків - така мета "Опозиційної платформи - за життя". Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час поїздки до Москви. За його словами, політсила домовилася з російською владою про вигідний контракт щодо газопостачання. Його планують укласти наступного місяця.
"И я считаю, что мы значительно продвинулись по контракту по закупке газа напрямую, минуя посредников, минуя этот виртуальный реверс, который принес очень много бед стране и существенно увеличил стоимость газа, входящего в страну. А это и коммунальные услуги, и продукты питания и все вместе. И вот мы уже видим что мы готовы на начало августа к подписанию прямого контракта между потребителем и Украиной и Газпромом, который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики", - говорить Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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