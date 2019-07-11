Гройсман остановил все экологические проверки в портах из-за коррупции [ Редактировать ]
Гройсман призвал Нацполицию расследовать случаи взяточничества в Госэкоинспекции. На заседании Кабмина, которое состоится уже в следующую среду, 17 июля, правительство рассмотрит новый порядок взаимодействия госорганов по защите природной среды в портах.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина 10 июля, отвечая на вопрос представителя Президента при Кабинете министров Андрея Геруса о законности проверок, которые проводит Государственная экологическая инспекция в портах и коррупционных рисков, существующих сейчас в этой сфере.
"Мы знаем эту проблему, к нам тоже поступают сигналы о коррупции при таких проверках. Поэтому сегодня будет проведено совещание под председательством первого вице-премьера (Степана Кубива. – Ред.) с привлечением экологов и бизнеса, мы разберемся, какая там ситуация . Есть поручение подготовить соответствующие решения на следующее заседание правительства, чтобы урегулировать эту проблему", - заявил Гройсман.
Также премьер сообщил, что до рассмотрения нового порядка Кабмин приостанавливает проверки в портах. "До тех пор, пока мы примем решение, проверки в портах, наложение санкций будет остановлено, чтобы избежать злоупотреблений", - подчеркнул он.
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