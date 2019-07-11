Тиском і нападами на представників мас-медіа в Україні занепокоєні й у Національній спілці журналістів.

"Наші міжнародні партнери, вони дійсно стривожені тим, що в Україні є агресія, в Україні системна безкарність, останній великий імпульс, який взагалі шокував всю спільноту світову, це вбивство журналіста у Черкасах, помер Вадим Комаров після жорстокого нападу, тому дійсно на сьогодні весь світ, він стривожений і хоче, щоб все ж імпульс з України і від нової влади, від президента новообраного, парламенту, загалом від всіх політиків був спрямований на захист журналістів, а не на поділ і не утиски", - говорить Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України.