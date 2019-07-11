Зловмисник намагався завітати в спальню до британської королеви [ Редактировать ]
Невідомий чоловік пробрався до Букінгемського палацу та мало не прослизнув до спальні Її Величності. Порушника затримали буквально за кілька метрів від королівських покоїв.
Інцидент стався напередодні вночі. Виявили незнайомця вже за чотири хвилини по тому, як він здолав огорожу палацу. У Скотленд-Ярді відзначили - пригоду не вважають спробою теракту: зброї у затриманого чоловіка не було.
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