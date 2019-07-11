Власть закрывает глаза на то, что 200 тысяч детей учатся и проживают в зоне активных боевых действий. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская во время посещения вместе с кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 59 округу Владимиром Морозом опорной школы в прифронтовой Красногоровке на Донетчине.

"Опорная школа в Красногоровке очень сильно пострадала во время обстрелов в мае 2017 года. К счастью, там не было детей. Но само здание превратилось почти в руины. Благодаря усилиям местных депутатов, представителей областной администрации и депутатов Оппозиционной платформы - За жизнь" нашли ресурсы и восстановили учебное учреждение. И сегодня эта школа является символом мира и напоминанием о том, какие последствия имеет война", – заявила оппозиционный политик.

По информации Наталии Королевской, сейчас ремонтные работы находятся на завершающей стадии, и уже 1 сентября в школе возобновится учебный процесс.

"Ужасающие последствия войны очень наглядно видны здесь, на Донбассе, всего в нескольких сотнях метров от линии фронта. И самое страшное, что на протяжении пяти лет от боевых действий ежедневно страдают дети. С начала конфликта в 2014 году более 750 учебных заведений по обе стороны линии разграничения были повреждены или разрушены. Более 200 тыс. детей вынуждены учиться фактически в зоне боевых действий, в постоянной опасности. Власть пять лет бездействует и закрывает глаза на эти проблемы. И сегодня наша задача – защитить детей и мирных граждан в зоне конфликта, восстановить инфраструктуру региона, в первую очередь – учебные и медицинские учреждения, и самое главное – остановить войну. И у нас есть такой шанс – 21 июля прийти на выборы и проголосовать за мир!" – отметила Наталия Королевская.