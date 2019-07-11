Центральная избирательная комиссия показала новый дизайн бюллетеней для досрочных выборов в 2019 году. Об этом сообщает "УНН".

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"Здесь такое стилизованное изображение здания Верховной Рады. Такого дизайна на бюллетени еще не было. Это очень современный дизайн, который отличается от того, что было на прошлых выборах", - сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Также в ЦИК назвали стоимость одного бюллетеня. Так, изготовление избирательного бюллетеня за один экземпляр обходится в 4,2 грн. В одномандатных стоимость зависит от формата, цена варьируется от минимальной в 2,28 грн до максимальной в 4,68 грн.

Ранее сообщалось, что ЦИК отменила регистрацию 36 кандидатов.