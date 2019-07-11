Досрочные выборы 2019: ЦИК показала бюллетени (фото) [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия показала новый дизайн бюллетеней для досрочных выборов в 2019 году. Об этом сообщает "УНН".
"Здесь такое стилизованное изображение здания Верховной Рады. Такого дизайна на бюллетени еще не было. Это очень современный дизайн, который отличается от того, что было на прошлых выборах", - сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Также в ЦИК назвали стоимость одного бюллетеня. Так, изготовление избирательного бюллетеня за один экземпляр обходится в 4,2 грн. В одномандатных стоимость зависит от формата, цена варьируется от минимальной в 2,28 грн до максимальной в 4,68 грн.
Ранее сообщалось, что ЦИК отменила регистрацию 36 кандидатов.
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