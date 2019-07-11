Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

1. Небо

Такой вариант указывает на то, что сейчас в вашей душе царят мир и спокойствие. Вы находитесь в благодушном расположении духа, а все ваши страхи ситуативны.

2. Айсберг

Скорее всего, сейчас ваши мысли крутятся вокруг какой-то проблемы. Однако вы прекрасно осознаете ее причину и видите пути преодоления препятствий.

3. Вода

Подобный ответ может указывать на общий повышенный уровень тревожности. Скорее всего, ничего страшного в этом нет, просто вы привыкли переживать даже по мелочам.

4. Подводный город

Этот вариант может быть сигналом того, что в вашем подсознании скрывается нечто такое, о чем вы хотели бы забыть. Но не стоит волноваться! Возможно, вы просто временно задвинули "куда подальше" проблему, которую не хотите решать прямо сейчас.

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